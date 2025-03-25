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Регион
25 марта, 15:58

Киеву пообещали возмездие за убийство российских военкоров в зоне СВО

Боец ВС РФ Радар: Киевский режим ответит за смерть Федорчака

Военкор газеты «Известия» Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Военкор газеты «Известия» Александр Федорчак. Обложка © VK / Александр Федорчак

Киевский режим и его пособники ответят за убийство российских журналистов в зоне СВО, в том числе военкора газеты «Известия» Александра Федорчака. Об этом заявил российский боец с позывным «Радар».

Российский военнослужащий Радар сообщил, что военкоры Федорчак, Панов и их водитель Сикерли были убиты ударом РСЗО HIMARS в ЛНР. Видео © Пятый канал

«Сашу Федорчака знал лично — хороший, молодой парень со звонким голосом навсегда останется в наших сердцах. Работали с ним на Харьковском направлении. За ребят отомстим», — сказал военнослужащий в беседе с Пятым каналом.

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Напомним, Александр Федорчак освещал ход СВО на фронтах Харьковщины, а также ДНР и ЛНР. 24 марта стало известно, что он погиб в результате украинского обстрела. Глава Крыма Сергей Аксёнов принёс искренние соболезнования его коллегам и родным. В свою очередь, в ООН призвали детально расследовать трагедию.

Юрий Лысенко
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