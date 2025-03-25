«Стратегический успех»: В РФПИ оценили значение Черноморской сделки с США

Для России и США возобновление Черноморской зерновой инициативы («Black Sea Grain Initiative») станет стратегическим успехом, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эти важные шаги позволят обеспечить зерном более 100 млн человек со всего мира. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.

«Совместная работа в рамках инициативы <…> содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, включая сырьё для их производства, на мировые рынки <...> И для РФ, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом», — написал Дмитриев.