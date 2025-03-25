«Стратегический успех»: В РФПИ оценили значение Черноморской сделки с США
Дмитриев: Черноморская сделка может стать стратегическим достижением для РФ и США
Для России и США возобновление Черноморской зерновой инициативы («Black Sea Grain Initiative») станет стратегическим успехом, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Эти важные шаги позволят обеспечить зерном более 100 млн человек со всего мира. Своим мнением он поделился в телеграм-канале.
«Совместная работа в рамках инициативы <…> содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, включая сырьё для их производства, на мировые рынки <...> И для РФ, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом», — написал Дмитриев.
Напомним, ранее Кремль сообщил, что РФ и США достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы. Однако в Кремле подчеркнули, что Черноморская инициатива начнёт действовать только после отмены санкций.
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