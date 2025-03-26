Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 06:06

Осуждённая «королева марафонов» Блиновская обжаловала свой приговор

ТАСС: Защита осуждённой блогерши Блиновской обжаловала её приговор

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Адвокаты осуждённой блогерши Елены Блиновской подали апелляцию на вынесенный ей приговор. Об этом стало известно из сообщения Савеловского суда Москвы, который занимался делом «королевы марафонов». Его приводит ТАСС.

В суде отметили, что на обвинительный приговор поступила апелляционная жалоба, и добавили, что её рассмотрение состоится в Мосгорсуде в ближайшем будущем.

Конец династии: ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» Надин Серовски
Конец династии: ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» Надин Серовски

Напомним, что Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о миллиардном долге по налогам. Ещё блогерша была оштрафована на миллион рублей, также ей запретили на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Адвокат «королевы марафонов» отметил, что воспитывать её детей будут родственники, пока мать находится в тюрьме. Отбывать срок Блиновская, вероятно, будет в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу.

Оксана Попова
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar