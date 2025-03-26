Осуждённая «королева марафонов» Блиновская обжаловала свой приговор
ТАСС: Защита осуждённой блогерши Блиновской обжаловала её приговор
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Адвокаты осуждённой блогерши Елены Блиновской подали апелляцию на вынесенный ей приговор. Об этом стало известно из сообщения Савеловского суда Москвы, который занимался делом «королевы марафонов». Его приводит ТАСС.
В суде отметили, что на обвинительный приговор поступила апелляционная жалоба, и добавили, что её рассмотрение состоится в Мосгорсуде в ближайшем будущем.
Напомним, что Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о миллиардном долге по налогам. Ещё блогерша была оштрафована на миллион рублей, также ей запретили на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Адвокат «королевы марафонов» отметил, что воспитывать её детей будут родственники, пока мать находится в тюрьме. Отбывать срок Блиновская, вероятно, будет в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу.