Осуждённая «королева марафонов» Блиновская обжаловала свой приговор

Адвокаты осуждённой блогерши Елены Блиновской подали апелляцию на вынесенный ей приговор. Об этом стало известно из сообщения Савеловского суда Москвы, который занимался делом «королевы марафонов». Его приводит ТАСС.

В суде отметили, что на обвинительный приговор поступила апелляционная жалоба, и добавили, что её рассмотрение состоится в Мосгорсуде в ближайшем будущем.