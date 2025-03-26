Красноярские спасатели тушат массивный пожар в нежилом здании, где хранились шины
МЧС России: В Красноярске тушат крупный пожар площадью 1 тыс. кв. метров
В Красноярске вспыхнул мощный пожар на неэксплуатируемом здании для складирования мусора по улице Энергетиков. Мощные потоки чёрного дыма клубятся над подстройкой. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, сообщили в ведомстве.
Пожар на неэксплуатируемом здании в Красноярске. Видео © МЧС России
«Площадь пожара 1 000 квадратов. Группировка пожарных МЧС России в Красноярске увеличена», — говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что тушением пожара на данный момент заняты 41 сотрудник и 13 единиц техники. Для обнаружения очага возгорания спасатели планируют применить беспилотные авиационные системы. К месту также выдвинулись специалисты для анализа воздуха на предмет превышения вредных веществ. В социальных сетях пишут, что в здании хранились автомобильные шины.
А ранее Life.ru сообщал, как утром 24 марта загорелся фасад торгового центра на Будённовском проспекте в Ростове-на-Дону, после чего огонь перекинулся на соседний дом. К тушению пожара были привлечены 100 сотрудников МЧС и 29 единиц техники. В ходе расследования выяснилось, что возгорания возникло в результате короткого замыкания.
МЧС России