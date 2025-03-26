Красноярские спасатели тушат массивный пожар в нежилом здании, где хранились шины

В Красноярске вспыхнул мощный пожар на неэксплуатируемом здании для складирования мусора по улице Энергетиков. Мощные потоки чёрного дыма клубятся над подстройкой. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России, сообщили в ведомстве.

Сообщается, что тушением пожара на данный момент заняты 41 сотрудник и 13 единиц техники. Для обнаружения очага возгорания спасатели планируют применить беспилотные авиационные системы. К месту также выдвинулись специалисты для анализа воздуха на предмет превышения вредных веществ. В социальных сетях пишут, что в здании хранились автомобильные шины.