Песков призвал к справедливости в условиях новой зерновой сделки
Песков: В зерновой сделке с США должна восторжествовать справедливость
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия надеется на то, что в этот раз в «зерновой сделке» с США справедливость восторжествует. Он также выразил надежду, что все гарантии для Москвы будут выполняться.
Представитель Кремля подчеркнул, что черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Они те же, которые были при гарантиях генсека ООН Антониу Гутерриша. Песков также отметил, что прежняя сделка некоторое время работала, в рамках неё выполнялись почти все условия — за исключением того, что касалось гарантий для РФ.
«Конечно, на этот раз справедливость должна восторжествовать. Мы продолжим нашу работу с американцами», — сказал пресс-секретарь на брифинге.
Ранее Песков анонсировал непростые переговоры России и США по черноморской «зерновой сделке». По его словам, российской и американской сторонам предстоит согласовать множество деталей. Напомним, что действие сделки было прекращено 18 июля 2023 года из-за полного игнорирования части РФ в инициативе. Гутерриш заявлял, что её восстановление в первоначальном виде не имеет никакого смысла.
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