Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия надеется на то, что в этот раз в «зерновой сделке» с США справедливость восторжествует. Он также выразил надежду, что все гарантии для Москвы будут выполняться.

Представитель Кремля подчеркнул, что черноморская зерновая инициатива может быть активирована после выполнения ряда условий. Они те же, которые были при гарантиях генсека ООН Антониу Гутерриша. Песков также отметил, что прежняя сделка некоторое время работала, в рамках неё выполнялись почти все условия — за исключением того, что касалось гарантий для РФ.