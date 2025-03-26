В Петербурге грузовик, двигаясь задом, насмерть переехал пенсионерку
В Петербурге водитель грузовика при движении задним ходом переехал пенсионерку
В Петербурге в одном из дворов водитель грузовика, двигаясь задним ходом, насмерть переехал пенсионерку. Как сообщает 78.ru, полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.
Момент наезда грузовика на пожилую женщину. Видео © 78.ru
В региональном главке МВД уточнили, что происшествие случилось днём 25 марта. Водитель, управлявший грузовым Ford, сдавал назад по дороге вдоль дома, когда совершил наезд на пожилую женщину 1949 года. Пенсионерка получила серьёзные травмы, от которых скончалась на месте. Водителя уже задержали.
А ранее Life.ru сообщал, как в районе села Укромное в Крыму столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Как сообщалось, погибли шесть человек, которые находились в салоне. По словам водителя общественного транспорта, его ослепило солнце и он не заметил стоявший на обочине грузовик. Мужчина в момент аварии был трезв.
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