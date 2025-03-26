В Петербурге грузовик, двигаясь задом, насмерть переехал пенсионерку

В Петербурге в одном из дворов водитель грузовика, двигаясь задним ходом, насмерть переехал пенсионерку. Как сообщает 78.ru, полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.

В региональном главке МВД уточнили, что происшествие случилось днём 25 марта. Водитель, управлявший грузовым Ford, сдавал назад по дороге вдоль дома, когда совершил наезд на пожилую женщину 1949 года. Пенсионерка получила серьёзные травмы, от которых скончалась на месте. Водителя уже задержали.