«Не удивлюсь»: На Западе допустили перезапуск «Северного потока»

Перезапуск «Северного потока» вполне может состояться, пусть и не на всех ветках газопровода. Такое мнение выразил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.

«Я не удивлюсь, если две из четырёх [ниток газопровода] вновь заработают, не четыре из четырёх», — указал он в беседе с агентством Reuters.