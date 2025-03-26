«Не удивлюсь»: На Западе допустили перезапуск «Северного потока»
Глава TotalEngines Пуянне счёл вероятным перезапуск «Северного потока»
Перезапуск «Северного потока» вполне может состояться, пусть и не на всех ветках газопровода. Такое мнение выразил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне.
«Я не удивлюсь, если две из четырёх [ниток газопровода] вновь заработают, не четыре из четырёх», — указал он в беседе с агентством Reuters.
Пуянне пояснил, что невозможно оставаться конкурентоспособным без российского газа при помощи СПГ, откуда бы он ни поступал. По словам главы TotalEnergies, стратегия Европы по диверсификации энергетических ресурсов вполне имеет смысл. Однако ЕС нужно «быть осторожным, чтобы в будущем подобная ситуация не повторилось с США». Пуянне в этом смысле подразумевает растущий импорт американского сжиженного газа.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него нет никакой информации о возможных планах США по перезапуску «Северного потока – 2». Сама диверсия на газопроводах произошла 26 сентября 2022 года. Европа начала расследование, однако не поделилась результатами с Россией, несмотря на её запросы. Позже стало известно, что в подрыве газопроводов подозревается украинский дайвер. Позднее в Германии заявили, что Берлин способен извлечь выгоду из запуска трубопровода «Северный поток — 2». Однако если США заинтересуются этим проектом и вложатся в него, цена голубого топлива может оказаться очень дорогой.
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