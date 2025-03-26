МВД потребовало арестовать основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендира компании

По запросу МВД суд может заключить под стражу Вадима Мошковича, основателя «Русагро», и Максима Басова, ранее занимавшего пост генерального директора компании. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщил адвокат Басова, Руслан Кожура.

«Следователи МВД, как мы поняли из беседы с ними, хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Басову, а также Мошковичу. Этот вопрос будет решаться завтра в Мещанском суде в 14:00», — цитирует Кожуру ТАСС.