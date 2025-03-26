МВД потребовало арестовать основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендира компании
Основателю «Русагро» Мошковичу и экс-гендиру предъявили обвинения в мошенничестве
По запросу МВД суд может заключить под стражу Вадима Мошковича, основателя «Русагро», и Максима Басова, ранее занимавшего пост генерального директора компании. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщил адвокат Басова, Руслан Кожура.
«Следователи МВД, как мы поняли из беседы с ними, хотят избрать меру пресечения в виде заключения под стражу моему подзащитному Басову, а также Мошковичу. Этот вопрос будет решаться завтра в Мещанском суде в 14:00», — цитирует Кожуру ТАСС.
Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, пришли с обысками. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%.
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