Жители Энгельса получат выплаты за повреждённое при атаке БПЛА имущество

Жители Энгельса, чьё имущество пострадало в результате недавней атаки БПЛА, смогут получить материальную помощь до 250 тыс. рублей. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о принятии решения о поддержке пострадавших, подписав соответствующие документы.

Выплаты будут осуществляться из регионального бюджета после независимой оценки ущерба. Максимальные суммы составят до 100 тыс. рублей за повреждённый автомобиль, до 150 тыс. рублей за дачный домик и до 250 тыс. рублей за жилой дом. Администрация Энгельсского района вскоре предоставит гражданам подробные инструкции по получению помощи.