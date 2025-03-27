Жители Энгельса получат выплаты за повреждённое при атаке БПЛА имущество
Жители Энгельса, чьё имущество пострадало в результате недавней атаки БПЛА, смогут получить материальную помощь до 250 тыс. рублей. Губернатор Роман Бусаргин сообщил о принятии решения о поддержке пострадавших, подписав соответствующие документы.
Выплаты будут осуществляться из регионального бюджета после независимой оценки ущерба. Максимальные суммы составят до 100 тыс. рублей за повреждённый автомобиль, до 150 тыс. рублей за дачный домик и до 250 тыс. рублей за жилой дом. Администрация Энгельсского района вскоре предоставит гражданам подробные инструкции по получению помощи.
Напомним, что в ночь на 20 марта Саратовская область подверглась самой мощной атаке украинских дронов. Российские средства ПВО сбили 54 беспилотника. В регионе не менее десяти человек пострадали при данном налёте. Один из БПЛА выбил окна в больнице, второй атаковал нефтебазу в Энгельсе. Также произошёл пожар на аэродроме в Энгельсе, что потребовало эвакуации жителей близлежащих СНТ. Позже губернатор сообщил о возвращении людей в дома, однако были обнаружены новые обломки беспилотников, что вновь ограничило доступ к некоторым территориям.
Life.ru / Шедеврум