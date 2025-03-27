Поклонская провела урок в школе-интернате и раздала детям свою скандальную книгу

В Лозовской школе-интернате в Крыму прошёл открытый урок, на котором присутствовала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она продемонстрировала детям свою скандально известную книгу «Мысли вслух», следует из фотографий с мероприятия, опубликованных в телеграм-канале Поклонской.

«Я рассказала детям о своей истории выбора и давней мечте, которая появилась в таком же возрасте, как и у них. Мы говорили о справедливости, доблести, правде, смелости и благородстве», — рассказала бывший прокурор.