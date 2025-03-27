Поклонская провела урок в школе-интернате и раздала детям свою скандальную книгу
Экс-прокурор Крыма Поклонская пришла со скандальной книгой в школу-интернат
Поклонская провела урок в школе-интернате и раздала детям свою скандальную книгу. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
В Лозовской школе-интернате в Крыму прошёл открытый урок, на котором присутствовала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она продемонстрировала детям свою скандально известную книгу «Мысли вслух», следует из фотографий с мероприятия, опубликованных в телеграм-канале Поклонской.
«Я рассказала детям о своей истории выбора и давней мечте, которая появилась в таком же возрасте, как и у них. Мы говорили о справедливости, доблести, правде, смелости и благородстве», — рассказала бывший прокурор.
На опубликованных фотографиях можно заметить экземпляр книги «Мысли вслух» авторства Поклонской в руках преподавателя. Также несколько получили и учащиеся школы-интерната.
Напомним, ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подверглась критике со стороны епископа РПЦ Иосифа после того, как в день языческого праздника кельтов Самайн выложила фотосессию в необычном образе. Её увлечения языческими практиками назвали путём к бесовским силам. Примечательно, что и книга Поклонской «Мысли вслух» также повествует о кельтах. А в сентябре 2024 года она попала в скандал после того, как на фотографиях с открытых уроков в школе Херсонской области заметили нарисованные руны на доске.