Следствие попросило суд отправить в СИЗО основателя «Русагро» Мошковича

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя «Русагро» и бывшего члена Совета Федерации (Совфеда) от Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщается на сайте столичных судов общей юрисдикции.

По данным МВД, бизнесмена доставили в суд. Следствие ходатайствует об аресте Мошковича до 25 мая, так как он может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Также Мошкович может оказать угрозы и давление. Кроме того, следствие просит заключить под стражу бывшего гендиректора компании Максима Басова, он может быть одним из соучастников.