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Регион
27 марта, 09:43

Следствие попросило суд отправить в СИЗО основателя «Русагро» Мошковича

Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу основателя «Русагро» и бывшего члена Совета Федерации (Совфеда) от Белгородской области Вадима Мошковича. Об этом сообщается на сайте столичных судов общей юрисдикции.

По данным МВД, бизнесмена доставили в суд. Следствие ходатайствует об аресте Мошковича до 25 мая, так как он может воспрепятствовать оперативной деятельности, повлиять на свидетелей и неустановленных соучастников по делу. Также Мошкович может оказать угрозы и давление. Кроме того, следствие просит заключить под стражу бывшего гендиректора компании Максима Басова, он может быть одним из соучастников.

МВД потребовало арестовать основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендира компании
МВД потребовало арестовать основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендира компании

Накануне стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, прошли обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%.

Дарья Нарыкова
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