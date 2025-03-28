В кабмине объяснили, почему Россию не радует деиндустриализация Европы
Вице-премьер Оверчук: В Европе идёт деиндустриализация, но Россия этому не рада
Современной Европе благодаря её политике приходится переживать процесс деиндустриализации, а экономика её локомотива — Германии — бьёт все возможные антирекорды. РФ не ощущает радости в связи с этим, поскольку нашу страну с европейскими государствами традиционно связывали взаимовыгодные отношения. Об этом сообщил на сессии Азиатского форума в Боао (Китай) вице-премьер России Алексей Оверчук.
«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой», — пояснил Оверчук.
Он заметил, что такой исход ситуация приняла, поскольку Европа в какой-то момент решила, что она может стабильно развиваться и без России. Европейские эксперты и политики перестали работать сообща, поэтому и страдает экономика стран союза. ЕС сокращал расходы на оборону, поскольку за неё платили в основном США, поставки электроэнергии осуществляла Россия, а товары по разумным ценам шли из Китая. Теперь вся эта структура в Европе перестраивается заново.
«И они [европейские лидеры] просто несут ответственность за последствия этих решений», — подытожил Оверчук.
Одним из таких политиков, чьё наследие может погубить всю экономику Европы, является глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, о чём ранее заговорили в Венгрии. Некоторые страны уже бастуют против её решений и чрезмерной любви к Украине. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин говорит, что Россия готова работать с ЕС, если он перестанет пытаться обмануть всех вокруг.
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