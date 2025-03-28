Современной Европе благодаря её политике приходится переживать процесс деиндустриализации, а экономика её локомотива — Германии — бьёт все возможные антирекорды. РФ не ощущает радости в связи с этим, поскольку нашу страну с европейскими государствами традиционно связывали взаимовыгодные отношения. Об этом сообщил на сессии Азиатского форума в Боао (Китай) вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Мы наблюдаем за деиндустриализацией Европы. Мы наблюдаем стагнацию немецкой экономики. Это факт. И это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой», — пояснил Оверчук.

Он заметил, что такой исход ситуация приняла, поскольку Европа в какой-то момент решила, что она может стабильно развиваться и без России. Европейские эксперты и политики перестали работать сообща, поэтому и страдает экономика стран союза. ЕС сокращал расходы на оборону, поскольку за неё платили в основном США, поставки электроэнергии осуществляла Россия, а товары по разумным ценам шли из Китая. Теперь вся эта структура в Европе перестраивается заново.