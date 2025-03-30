Выпадете в осадок: нейросеть превратила 9 зверушек из мультиков СССР в реальных людей

Нейросети умеют удивлять. Они выдают любой контент, который вы у них попросите, и при должных изобретательности, насмотренности и «айти-скиллах» нейрохудожника будут творить чудеса. На сей раз нейросетевой обработке подверглись советские мультфильмы про животных. Или те, где животные были одними из главных персонажей. Посмотрите, как теперь выглядят Заяц из «Ну, погоди!», Багира из «Маугли» и Кошка из «Кошкиного дома».

Кролик из «Винни Пуха»

Кролик стал весёлым и немного саркастичным молодым человеком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Заяц чем-то напоминает Гарри Поттера, этот улыбчивый молодой человек с неопрятной причёской и выдающимися передними зубами, кажется, хочет что-то нам сказать. Возможно, его изобразили в момент, когда в двери его дома застрял Винни Пух, — но немного поменяли характер. Вместо того чтобы помогать другу, Заяц смеётся над ним.

Шарик из «Трое из Простоквашино»

Шарик стал видавшим виды брутальным красавцем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Шарик превратился в умудрённого жизнью человека. Судя по одежде, он откуда-то с севера, возможно, из Республики Коми. Его волевые черты лица, сильные скулы и полные преданности глаза выдают в нём хорошего и надёжного друга. Теперь Шарик брутален, спокоен и готов защищать близких и родных. Черты лица особенно похожи на мультяшного Шарика.

Заяц из «Ну, погоди!»

Заяц из «Ну, погоди!» стал ребёнком. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Заяц из «Ну, погоди!» в оригинале, кажется, всё же был взрослым, но нейронка показала его в виде счастливого, улыбчивого второклассника с белоснежными кудрями. Настроение и характер персонажа переданы на пять с плюсом, но одежду нейросеть осовременила: теперь Заяц в футболке.

Багира из «Маугли»

Багира теперь восточная красавица. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Багира из «Маугли» превратилась в знойную восточную красавицу. Горячая брюнетка похожа на экстрасенса или на римскую императрицу, она глядит на нас с достоинством и некоторой «хитринкой». Говорящая пантера из книги Киплинга в советском мультике — мудрая и таинственная советчица. Примерно такой характер она сохраняет и в глазах нейросети.

Кошка из «Кошкиного дома»

Кошка превратилась в строгую дворянку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Барыню-кошку из советского мультфильма по сказке Маршака нейросеть обрисовала как даму преклонных лет с холодным и строгим взглядом. На ней меховая накидка, у неё элегантная причёска — сразу считывается её стремление к роскоши и причастность к высокому сословию. Однако в её выразительных глазах прослеживается человеческое благородство, ведь наша героиня по сюжету проходит через моральное переосмысление.

Умка из мультфильма «Умка ищет друга»

Умка стал пухлым и милым карапузом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Главного героя мультфильма советских времён — доброго, трогательного белого медвежонка Умку — нейросеть сгенерировала восторженным белокурым мальчуганом, в трепетном любопытстве устремившим куда-то взгляд. Этот портрет олицетворяет собой детскую непосредственность и любопытство, он полностью сопоставим с характером и тёплой, грустной историей нашего персонажа.

Маленький Лисёнок из «Земляничного дождика»

Рыжый Лисёнок теперь весёлый рыжий мальчик. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Рыжий улыбающийся ребёнок на нейропортрете вызывает прямую ассоциацию с теплотой, мечтательностью и верой в лучшее, такова и связка с героем мультфильма, откуда взят этот образ. Наш Лисёнок по сюжету впервые сталкивается с чувством грусти, но даже в нём находит красоту и новизну, — изображение мальчика такое же уютное и обнадёживающее, а ясный янтарный взгляд полон надежд и не обременён тяготами.

Кот из «Возвращения блудного кота»

Флегматичный кот превратился в симпатичного мужчину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Вальяжного и флегматичного кота из этого мультфильма все помнят по реплике: «Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят». Его очеловеченный образ — это мужчина средних лет с удовлетворённо приоткрытыми глазами и с непременным кошачьим атрибутом: усами и бородой. Он полноват, доволен собой и происходящим вокруг, а улыбается так расслабленно, как будто объелся сметаны. Полное попадание.

Черепаха из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню»

Черепаха стала жизнерадостной пожилой леди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / beforeafter_wins

Сюжет этого мультфильма — о том, как разделять моменты радости даже с тем, кто полностью тебе противоположен. Мудрая и рассудительная черепаха предстаёт перед нами в образе пожилой, но моложавой и задорной женщины в зелёной блузе. Её взгляд — тёплый и слегка насмешливый. Как и героиня мультфильма, она любит покой, но не прочь пуститься в авантюру с хорошим другом.