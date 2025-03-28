Российские туристы не пострадали в Таиланде в результате землетрясения
По информации турагентов и генерального консульства России на Пхукете, среди российских туристов в Таиланде не было пострадавших в результате недавнего землетрясения. Генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил, что на острове толчков не ощущали, никто из граждан России не обращался за помощью.
«В Паттайе толчки ощущались на верхних этажах зданий. Никто из российских туристов за помощью не обращался», — рассказали турагенты ТАСС.
Напомним, сегодня началась эвакуация российских туристов из Таиланда из-за сильного землетрясения в Бангкоке. Местные жители сообщают, что многие строения в городе сильно тряслись. В аэропортах страны власти приостановили все рейсы. В результате обрушения здания 43 рабочих оказались под завалами, и в Бангкоке объявлен режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, там остаются около 2 тысяч российских туристов.
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