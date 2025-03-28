Российские туристы не пострадали в Таиланде в результате землетрясения

По информации турагентов и генерального консульства России на Пхукете, среди российских туристов в Таиланде не было пострадавших в результате недавнего землетрясения. Генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил, что на острове толчков не ощущали, никто из граждан России не обращался за помощью.