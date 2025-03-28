Менеджер Паши Техника опроверг слухи о смерти рэпера
Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда
Известный российский рэпер Паша Техник, вопреки распространившимся в Сети слухам, не умер. Тем не менее его состояние остаётся крайне тяжёлым. Об этом заявил менеджер музыканта Марк.
По его словам, Паша Техник остаётся без сознания в больнице в Таиланде, также у артиста отказали лёгкие. Однако лечение уже частично оплачено, врачи делают всё возможное.
«Паша не умер, это всё слухи. С ним девушка сейчас, во вторник я сам полечу в Таиланд. Доктора уже получили первые чеки», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник впал в кому в Таиланде. Предположительно, у него случалась передозировка из-за приёма наркотических веществ. Музыканта подключили к аппарату ИВЛ. На данный момент артиста не могут перевезти в Россию из-за критического состояния.