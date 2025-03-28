Медведев: США «выкатили» Украине превосходный проект сделки
Согласно заявлению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который также является главой партии «Единая Россия», отказ Украины от нового ресурсного соглашения, инициированного США, приведет к прекращению американо-украинского сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал в своём англоязычном аккаунте в соцсети X.
«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал российский политик.
Соединённые Штаты направили Украине новое предложение о сотрудничестве в области природных ресурсов. Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду на подписание документа в ближайшее время, глава Америки также подтвердил намерения заключить соглашение с Украиной по ресурсам. Однако данная инициатива вызвала резкое неприятие у некоторых депутатов Верховной Рады, что привело к срыву парламентского заседания.
Life.ru