Согласно заявлению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который также является главой партии «Единая Россия», отказ Украины от нового ресурсного соглашения, инициированного США, приведет к прекращению американо-украинского сотрудничества. Соответствующее заявление он сделал в своём англоязычном аккаунте в соцсети X.

«Американцы выкатили превосходный проект сделки по недрам киевскому фрику. Если киевский режим ее одобрит, наркомана и компанию повесят на Майдане как Муссолини. Если он его отвергнет, Соединенные Штаты обнулят бандеровский режим. Шах и мат», — написал российский политик.