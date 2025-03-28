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Регион
28 марта, 17:49

В ВСУ снова не признали, что бьют по нашим объектам энергетики, и обвинили ВС РФ

Генеральный штаб ВСУ в очередной раз отказался признавать за собой факт нарушения энергетического перемирия и обвинил в ударах по объектам энергетики Армию России. Об этом сообщила пресс-служба украинского командования.

«Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнёрами договорённости по остановке ударов по энергетическим объектам. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договорённостей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнёров», — говорится в публикации.

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Напомним, Владимир Зеленский согласился на взаимное с Россией прекращение ударов по энергетическим объектам на 30 дней, как предлагал президент Штатов Дональд Трамп. Однако обещания сдержать не получилось — на нём поставила крест массированная атака дронов ВСУ на Саратовскую область. В Минобороны РФ сделали заявление относительно постоянных целенаправленных атак украинской стороны по российской энергетике и указали на несколько таких случаев.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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