В ВСУ снова не признали, что бьют по нашим объектам энергетики, и обвинили ВС РФ

Генеральный штаб ВСУ в очередной раз отказался признавать за собой факт нарушения энергетического перемирия и обвинил в ударах по объектам энергетики Армию России. Об этом сообщила пресс-служба украинского командования.

«Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают достигнутые с партнёрами договорённости по остановке ударов по энергетическим объектам. В то же время фиксируются конкретные нарушения этих договорённостей со стороны российской армии, в частности, только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Ожидаем ответной реакции партнёров», — говорится в публикации.