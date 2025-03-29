Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме резко увеличилось и на данный момент составляет 694 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — говорится в сообщении.