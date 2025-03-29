Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек
Число жертв землетрясения в Мьянме резко увеличилось и на данный момент составляет 694 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.
«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки затронули и Таиланд, в Бангкоке шатались здания. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов, в том числе россиян. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.
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