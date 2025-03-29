Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 03:52

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 694 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме резко увеличилось и на данный момент составляет 694 человека. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — говорится в сообщении.

Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков
Как на скейтборде: Живущий в Мьянме россиянин рассказал об ощущениях от разрушительных толчков

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, толчки затронули и Таиланд, в Бангкоке шатались здания. В городе введён режим ЧС. Из отелей начали экстренно эвакуировать туристов, в том числе россиян. В аэропортах страны ввели запрет на приём и выпуск рейсов.

Обложка ©

X / Dr. Sasa

Тимур Хингеев
  • Новости
  • мьянма
  • Землетрясение в Таиланде
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar