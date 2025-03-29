Депутат Государственной думы Амир Хамитов сравнил с загнанной в угол крысой главу киевского режима Владимира Зеленского, который анонсировал срочную встречу в узком кругу в Киеве с участием представителей Франции и Великобритании, якобы на 100% готовых к отправке миротворческого контингента на Украину. В беседе с Life.ru парламентарий заметил, что политик в отчаянии ищет помощи у европейских стран, но его решение является несвоевременным и не принесёт пользы народу.

Соображать на троих, пока решается судьба и его лично, и его режима, и его страны, — это вполне клоунское желание. И первое, о чём оно говорит, — о паническом страхе ответственности. Какой контингент на территории Украины? Из страны, которая умудрилась даже исторический спортивный праздник превратить в позорное шоу извращенцев? Он всерьёз думает, что вот это недоразумение будет его спасать и защищать? И о чём они будут разговаривать на такой встрече? Выражать друг другу озабоченность? Так ведь взрослые люди не делятся планами озабоченности со всем миром…

«Всё это напоминает бешеные прыжки то в одну, то в другую сторону. Когда крысу уже загнали в угол и она осознаёт, что никаких шансов у неё не осталось, то начинает бросаться во все стороны: авось получится кого-нибудь цапнуть и это сработает. Так и этот горе-лидер режима: поговорить с этими, с теми, с другими — вдруг кто-нибудь случайно поможет оттянуть неизбежную развязку. Заодно и блеснёт познаниями в геометрии — вдруг в следующий раз хватит силёнок не на треугольник, а на квадрат или даже параллелепипед?» — подытожил Хамитов.