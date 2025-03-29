«Крысу загнали в угол»: В Госдуме считали панику Зеленского, срочно зовущего союзников в Киев
Хамитов назвал Зеленского загнанной в угол крысой из-за встречи узкого круга
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Депутат Государственной думы Амир Хамитов сравнил с загнанной в угол крысой главу киевского режима Владимира Зеленского, который анонсировал срочную встречу в узком кругу в Киеве с участием представителей Франции и Великобритании, якобы на 100% готовых к отправке миротворческого контингента на Украину. В беседе с Life.ru парламентарий заметил, что политик в отчаянии ищет помощи у европейских стран, но его решение является несвоевременным и не принесёт пользы народу.
Соображать на троих, пока решается судьба и его лично, и его режима, и его страны, — это вполне клоунское желание. И первое, о чём оно говорит, — о паническом страхе ответственности. Какой контингент на территории Украины? Из страны, которая умудрилась даже исторический спортивный праздник превратить в позорное шоу извращенцев? Он всерьёз думает, что вот это недоразумение будет его спасать и защищать? И о чём они будут разговаривать на такой встрече? Выражать друг другу озабоченность? Так ведь взрослые люди не делятся планами озабоченности со всем миром…
Парламентарий считает, что Зеленский осознаёт неизбежность своего трагичного финала, поэтому сейчас мечется подобно загнанной в угол крысе. Собеседник Life.ru иронично отметил, что в дальнейшем глава киевского режима может попытаться организовать встречу и с другими представителями европейских стран, где кто-нибудь да поможет Украине.
«Всё это напоминает бешеные прыжки то в одну, то в другую сторону. Когда крысу уже загнали в угол и она осознаёт, что никаких шансов у неё не осталось, то начинает бросаться во все стороны: авось получится кого-нибудь цапнуть и это сработает. Так и этот горе-лидер режима: поговорить с этими, с теми, с другими — вдруг кто-нибудь случайно поможет оттянуть неизбежную развязку. Заодно и блеснёт познаниями в геометрии — вдруг в следующий раз хватит силёнок не на треугольник, а на квадрат или даже параллелепипед?» — подытожил Хамитов.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки развёртывания миротворческого контингента на Украине становятся более определёнными. Глава итальянского правительства Джорджа Мелони выразила обеспокоенность по поводу возможной негативной реакции России на такой шаг. По её мнению, Москва может расценить такой шаг как прямую угрозу своей безопасности. А президент Франции Макрон отличился дерзким высказыванием о том, что «не России решать», может ли Запад отправлять своих военных на Украину.