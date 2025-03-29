Соглашение между Киевом и Вашингтоном о разработке редкоземельных минералов ставит Украину перед непростым выбором. По мнению издания The Independent , страна может оказаться в ситуации, где ей придётся принять сложное решение: стать зависимой от России или попасть под полное экономическое влияние США.

Обозреватель газеты Сэм Кайли считает, что новое соглашение между Украиной и США, хотя и выглядит как «колониальная защита», на деле ведёт к усилению зависимости, фактически превращая её в колонию. По оценке аналитика, Киеву предстоит сделать выбор между попаданием под влияние США или России.