Украине предрекли роль колонии и разрешили выбрать хозяина
The Independent: Украине предстоит сделать выбор — стать колонией США или России
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Соглашение между Киевом и Вашингтоном о разработке редкоземельных минералов ставит Украину перед непростым выбором. По мнению издания The Independent, страна может оказаться в ситуации, где ей придётся принять сложное решение: стать зависимой от России или попасть под полное экономическое влияние США.
Обозреватель газеты Сэм Кайли считает, что новое соглашение между Украиной и США, хотя и выглядит как «колониальная защита», на деле ведёт к усилению зависимости, фактически превращая её в колонию. По оценке аналитика, Киеву предстоит сделать выбор между попаданием под влияние США или России.
Ранее сообщалось, что Украина получила от Белого дома новое предложение о сотрудничестве в области недр. Министр финансов США отметил, что новое соглашение может быть подписано в ближайшее время. Американский лидер также сообщил о планах заключить сделку по ресурсам с Незалежной. В Раде назвали новый договор со Штатами катастрофой для страны, так как затронет все полезные ископаемые Украины.