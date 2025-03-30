Канада своими маленькими зубками «кусает» Трампа в самые больные места
«Взгляд»: Канада нанесла по Белому дому несколько грамотных ударов
Новое правительство Канады нашло несколько больных мест у президента США Дональда Трампа, и уже «вцепилось» в эти точки своими зубами. Об этом сообщается в материале издания «Взгляд».
Новый канадский премьер Марк Карни хочет снизить экономическую зависимость страны от США. В некоторых американских Штатах были установлены билборды с информацией о вреде пошлин, введённых Белым домом.
«Тарифы – это налог на трудолюбивых американцев» или «Тарифы – это налог на твою еду» — привёл примеры автор.
Тактика Карни сработала. Во-первых, менее чем за месяц его Либеральная партия Канады выбралась из политической могилы и стала главным претендентом на победу на следующих парламентских выборах. Во-вторых, под напором нового премьера Страны кленового листа и давлением обстоятельств Трамп стушевался и сделал несколько шагов назад. Теперь США думают над исключениями из закона о повышении тарифов и смене тона общения с канадской стороной.
Надписи на билбордах — это, конечно, очень мило, но зубы Трампа куда острее, чем у канадского правительства. Пока они устанавливают свои замечательные плакаты, Белый дом задирает пошлины на их товары до 50%. Премьер Канады утверждает, что его страна сделает упор на развитие торговли с другими регионами мира. Скорее всего, речь идёт о Европе. Глава США сразу же отметил, что если это навредит Америке, то налогами будут обложены и те и другие.
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