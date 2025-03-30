Канада своими маленькими зубками «кусает» Трампа в самые больные места

Новое правительство Канады нашло несколько больных мест у президента США Дональда Трампа, и уже «вцепилось» в эти точки своими зубами. Об этом сообщается в материале издания «Взгляд».

Новый канадский премьер Марк Карни хочет снизить экономическую зависимость страны от США. В некоторых американских Штатах были установлены билборды с информацией о вреде пошлин, введённых Белым домом.

«Тарифы – это налог на трудолюбивых американцев» или «Тарифы – это налог на твою еду» — привёл примеры автор.