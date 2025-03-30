Лицензия и капитал: Названы ключевые критерии надёжной страховой компании

Прежде чем заключить договор страхования, важно тщательно изучить рынок и выбрать надёжную компанию, напомнили россиянам в Роспотребнадзоре. Определить её, по данным ведомства, можно по нескольким ключевым критериям. Во-первых, должна быть государственная лицензия на осуществление профильной деятельности. При этом она должна числиться госреестре страховщиков, доступном на сайте Центробанка РФ.

Второй критерий касается финансовой устойчивости. Страховщик должен работать на рынке не менее десяти лет и обладать уставным капиталом в размере не менее 240 миллионов рублей. Также стоит обратить внимание на наличие в списке учредителей и клиентов крупных компаний.

Кроме того, можно проверить наличие официального сайта, где выложены подборные правила страхования. Не забудьте ознакомиться с отзывами клиентов, чтобы получить представление о репутации компании. Наконец, для надёжности стоит выяснить, является ли компания членом Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации страховщиков жизни.

«Страховать недвижимость и имущество рекомендую в любое время, но, естественно, не перед паводками и пожароопасным сезоном. Нужно заранее об этом позаботиться», — порекомендовала в беседе с РИА «ФедералПресс» страховщик Юлия Панибратова.