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Регион
30 марта, 17:22

Погибшую под огнём ВСУ журналистку Прокофьеву могут посмертно наградить орденом Мужества

Военкора Первого канала Прокофьеву могут посмертно наградить орденом Мужества

Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева

Военкор Первого Канала Анна Прокофьева. Фото © Анна Прокофьева

Героически погибшую при исполнении журналистского долга корреспондента Первого канала Анну Прокофьеву могут посмертно удостоить ордена Мужества. В настоящее время президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает предложение о присвоении журналистке почётной награды.

«Она же была военкором, была человеком несгибаемой воли, мужества. На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении Анны орденом Мужества. Мы всегда будем помнить её, страна будет её помнить», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов во время траурной церемонии прощания с корреспондентом.

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Напомним, что Анна Прокофьева погибла в Белгородской области, военкор Первого канала подорвалась на вражеской мине. Журналистке было 35 лет. В тот день тяжёлые травмы получил коллега Прокофьевой — оператор съёмочной группы Дмитрий Волков. СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. 30 марта на Троекуровском кладбище Анну Прокофьеву проводили в последний путь.

Ольга Сливченко
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