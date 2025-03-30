Погибшую под огнём ВСУ журналистку Прокофьеву могут посмертно наградить орденом Мужества

«Она же была военкором, была человеком несгибаемой воли, мужества. На рассмотрении у президента сейчас предложение о награждении Анны орденом Мужества. Мы всегда будем помнить её, страна будет её помнить», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов во время траурной церемонии прощания с корреспондентом.