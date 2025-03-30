Фёдор Конюхов поднялся на борт сухогруза в Индийском океане
Лодка Фёдора Конюхова в Южном океане. Обложка © Сайт Фёдора Конюхова
Российский путешественник Фёдор Конюхов, который пересекал Индийский океан на вёсельной лодке в сторону Австралии, сумел подняться на борт грузового судна, направляющегося в китайский порт Циндао. Об этом сообщает экспедиционный штаб мореплавателя.
Сын Фёдора Оскар Конюхов получил информацию от центра по координации поисково-спасательных операций на острове Реюньон о том, что его отец оказался на борту судна Ore Hong Kong. На данный момент нет сведений о судьбе его вёсельной лодки.
Напомним, Фёдор Конюхов отправился в 200-дневный одиночный переход на вёсельной лодке «Акрос». Он начал путешествие в Южной Америке и должен был добраться до Австралии. Этот маршрут на вёслах ещё не преодолевал ни один человек. В феврале Конюхов побил рекорд, пройдя Южную Атлантику за 68 дней. На 114-й день перехода он принял решение об остановке плавания из-за поломок судна.