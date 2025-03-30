Фёдор Конюхов поднялся на борт сухогруза в Индийском океане

Российский путешественник Фёдор Конюхов, который пересекал Индийский океан на вёсельной лодке в сторону Австралии, сумел подняться на борт грузового судна, направляющегося в китайский порт Циндао. Об этом сообщает экспедиционный штаб мореплавателя.

Сын Фёдора Оскар Конюхов получил информацию от центра по координации поисково-спасательных операций на острове Реюньон о том, что его отец оказался на борту судна Ore Hong Kong. На данный момент нет сведений о судьбе его вёсельной лодки.