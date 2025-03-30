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30 марта, 18:35

Фёдор Конюхов поднялся на борт сухогруза в Индийском океане

Лодка Фёдора Конюхова в Южном океане. Обложка © Сайт Фёдора Конюхова

Лодка Фёдора Конюхова в Южном океане. Обложка © Сайт Фёдора Конюхова

Российский путешественник Фёдор Конюхов, который пересекал Индийский океан на вёсельной лодке в сторону Австралии, сумел подняться на борт грузового судна, направляющегося в китайский порт Циндао. Об этом сообщает экспедиционный штаб мореплавателя.

Сын Фёдора Оскар Конюхов получил информацию от центра по координации поисково-спасательных операций на острове Реюньон о том, что его отец оказался на борту судна Ore Hong Kong. На данный момент нет сведений о судьбе его вёсельной лодки.

Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан
Конюхов за 100 дней преодолел половину пути до Австралии через Южный океан

Напомним, Фёдор Конюхов отправился в 200-дневный одиночный переход на вёсельной лодке «Акрос». Он начал путешествие в Южной Америке и должен был добраться до Австралии. Этот маршрут на вёслах ещё не преодолевал ни один человек. В феврале Конюхов побил рекорд, пройдя Южную Атлантику за 68 дней. На 114-й день перехода он принял решение об остановке плавания из-за поломок судна.

Александра Мышляева
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