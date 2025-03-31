Cводные отряды ВСУ осели в лесах у хутора Олешня в Курской области
ТАСС: ВСУ стянули сводные отряды к лесу у хутора Олешня в Курской области
Сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ постепенно стягиваются к хутору Олешня в Курской области. Об этом сообщают в силовых структурах.
В разговоре с ТАСС собеседник уточнил, что живая сила противника находится под постоянных комплексным огнём. Бойцы ВС РФ продолжают теснить личный состав ВСУ.
А ранее Life.ru сообщал о том, что ВСУ из последних сил пытаются удержаться в курском Гуево, однако терпят поражение. А до этого стало известно, что российские войска ликвидировали женский штурмовой отряд ВСУ.
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