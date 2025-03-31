В США обозначили возможные меры давления Трампа на Россию
WSJ: Трамп может ввести санкции на нефть, чтобы оказать давление на Россию
Трамп может ввести санкции на нефть, чтобы оказать давление на Россию, считает эксперт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Бывший эксперт по санкциям Госдепартамента Эдвард Фишман в интервью The Wall Street Journal высказал мнение, что если президент США Дональд Трамп решит оказать давление на Москву, он может ввести санкции на российскую нефть.
По словам Фишмана, ключевой сектор российской экономики в настоящее время подвержен лишь ограниченным санкциям. Он добавил, что такой шаг может негативно сказаться и на самой Америке, вызвав рост цен на нефтепродукты и дестабилизацию экономик, зависящих от нефти, на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине. При этом президент подчеркнул, что продолжает проводить «хорошие разговоры» с участниками конфликта.