В США обозначили возможные меры давления Трампа на Россию

Бывший эксперт по санкциям Госдепартамента Эдвард Фишман в интервью The Wall Street Journal высказал мнение, что если президент США Дональд Трамп решит оказать давление на Москву, он может ввести санкции на российскую нефть.

По словам Фишмана, ключевой сектор российской экономики в настоящее время подвержен лишь ограниченным санкциям. Он добавил, что такой шаг может негативно сказаться и на самой Америке, вызвав рост цен на нефтепродукты и дестабилизацию экономик, зависящих от нефти, на Ближнем Востоке и в Африке.