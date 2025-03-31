Песков рассказал о тонкостях работы с США над украинским урегулированием
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Москва и Вашингтон работают над рядом инициатив, направленных на разрешение ситуации в Украине, однако конкретные детали пока не раскрыты. Об этом сообщил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Работа ведётся, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции», — добавил представитель Кремля.
Напоминаем, что 24 марта в Эр-Рияде прошел очередной раунд переговоров между делегациями России и США. По итогам встречи стороны согласовали список объектов, на которые будет действовать временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Этот перечень был официально опубликован на сайте Кремля.