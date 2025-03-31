Песков рассказал о тонкостях работы с США над украинским урегулированием

Москва и Вашингтон работают над рядом инициатив, направленных на разрешение ситуации в Украине, однако конкретные детали пока не раскрыты. Об этом сообщил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа ведётся, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции», — добавил представитель Кремля.