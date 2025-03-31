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Регион
31 марта, 10:26

Песков рассказал о тонкостях работы с США над украинским урегулированием

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Москва и Вашингтон работают над рядом инициатив, направленных на разрешение ситуации в Украине, однако конкретные детали пока не раскрыты. Об этом сообщил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Работа ведётся, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это процесс, растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции», — добавил представитель Кремля.

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Напоминаем, что 24 марта в Эр-Рияде прошел очередной раунд переговоров между делегациями России и США. По итогам встречи стороны согласовали список объектов, на которые будет действовать временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Этот перечень был официально опубликован на сайте Кремля.

Марина Фещенко
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