«Спасение народа»: Медведчук оценил идею Путина о введении на Украине временного управления

Предложение президента РФ Владимира Путина о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН — реальный механизм спасения жителей Незалежной и восстановления мира. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Предложение президента РФ о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа и восстановления мира и стабильности», — указано в авторской колонке Медведчука.

Политик дополнил, что на сегодняшний момент на Украине исключены любые выборы, установлен диктаторский режим, страна превратилась в концентрационный лагерь. По его словам, власть узурпирована и сосредоточена в руках преступной организации во главе с Владимиром Зеленским, а также запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий.

«Понятно, что подобное решение Зеленского совершенно не устроит, как и понятно то, что на это не должны обращать внимание ни в РФ, ни в США. Будем честными, это позволит реализовать то, что обещала власть Зеленского на выборах 2019 года, и тогда это было поддержано избирателями», — подчеркнул Медведчук.