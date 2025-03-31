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Регион
31 марта, 14:39

«Спасение народа»: Медведчук оценил идею Путина о введении на Украине временного управления

Медведчук: Введение временного управления является шансом для спасения Украины

Киев, Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев, Украина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Предложение президента РФ Владимира Путина о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН — реальный механизм спасения жителей Незалежной и восстановления мира. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Предложение президента РФ о введении на Украине временного международного управления под эгидой ООН является реальным механизмом спасения украинского народа и восстановления мира и стабильности», — указано в авторской колонке Медведчука.

Политик дополнил, что на сегодняшний момент на Украине исключены любые выборы, установлен диктаторский режим, страна превратилась в концентрационный лагерь. По его словам, власть узурпирована и сосредоточена в руках преступной организации во главе с Владимиром Зеленским, а также запрещена деятельность 18 оппозиционных политических партий.

«Понятно, что подобное решение Зеленского совершенно не устроит, как и понятно то, что на это не должны обращать внимание ни в РФ, ни в США. Будем честными, это позволит реализовать то, что обещала власть Зеленского на выборах 2019 года, и тогда это было поддержано избирателями», — подчеркнул Медведчук.

По его словам, РФ, США и другие страны могут заключить договор и сформировать временную администрацию на территории Незалежной. Политик пояснил, что международная практика и особенности ситуации на Украине являются основанием для того, чтобы эта администрация включала в себя гражданский и военный компоненты на паритетной основе. Медведчук добавил, что без временного правительства на территории Незалежной невозможно будет провести демократические выборы. А меры, предложенные Путиным, помогут восстановить украинскую государственность.

В Кремле ответили на вопрос об идее внешнего управления на Украине
В Кремле ответили на вопрос об идее внешнего управления на Украине

Напомним, что ранее Владимир Путин в качестве одного из вариантов предложил учредить на Украине временное управление под эгидой ООН, чтобы в стране могли пройти выборы. Результатом этого станет появление в Киеве легитимной власти, с которой РФ сможет вести переговоры. В Раде такую идею оценили, назвав её «соответствующей действительности». А в США отметили, что власть на Украине определяется лишь её конституцией и народом.

Дарья Нарыкова
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