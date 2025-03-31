Режиссёр Беркович* готовит спектакль к 9 Мая в костромской колонии

Режиссёр Евгения Беркович*, отбывающая срок по обвинению в оправдании терроризма, планирует поставить спектакль в костромской колонии, приуроченный к 80-летию Победы. Для этого она обратилась к жителям России с просьбой поделиться воспоминаниями своих семей о событиях Великой Отечественной войны.

«Начинаю готовить спектакль к 9 Мая и очень хочу сделать его честным и не позорным (слава Богу, там без мест и конкурсов). Прошу, напишите мне любые истории (личные рассказы ваших бабушек-дедушек-мам-тёть и т.д. про жизнь во время войны в тылу, в эвакуации (не на фронте)», — написали в телеграм-канале «Берконовости» просьбу режиссёра.