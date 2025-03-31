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Регион
31 марта, 18:40

Режиссёр Беркович* готовит спектакль к 9 Мая в костромской колонии

Режиссёр Беркович* решила поставить в костромской колонии спектакль к 9 Мая

Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Евгения Беркович*. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Режиссёр Евгения Беркович*, отбывающая срок по обвинению в оправдании терроризма, планирует поставить спектакль в костромской колонии, приуроченный к 80-летию Победы. Для этого она обратилась к жителям России с просьбой поделиться воспоминаниями своих семей о событиях Великой Отечественной войны.

«Начинаю готовить спектакль к 9 Мая и очень хочу сделать его честным и не позорным (слава Богу, там без мест и конкурсов). Прошу, напишите мне любые истории (личные рассказы ваших бабушек-дедушек-мам-тёть и т.д. про жизнь во время войны в тылу, в эвакуации (не на фронте)», — написали в телеграм-канале «Берконовости» просьбу режиссёра.

Недавно в костромской ИК-3 состоялся дебют Беркович*. Она поставила кукольный спектакль и заняла третье место из восьми возможных.

Осуждённую за оправдание терроризма Петрийчук* этапировали в колонию
Осуждённую за оправдание терроризма Петрийчук* этапировали в колонию

Напомним, что ранее осуждённую за оправдание терроризма Беркович* доставили в колонию под Костромой. В июле прошлого года суд приговорил её и Светлану Петрийчук* к шести годам лишения свободы. Позже сценаристке и режиссёру русской «сказки» о радикалах скосили срок. Скандал разгорелся из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В нём рассказывалось о судьбе россиянок, связавших свои жизни с сирийскими исламистами.

* Находятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Алена Пенчугина
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