«Не нужно натягивать сову на глобус»: Адвокат высказался о повышении возраста молодёжи до 44
Адвокат Алёшкин назвал несостоятельной идею повысить возраст молодёжи
Предложение увеличить возрастную планку для молодёжи не является разумным, поскольку не замечать биологические факторы старения организма нельзя. Об этом заявил адвокат Андрей Алёшкин в беседе с РИА «ФедералПресс».
Инициатива увеличения возраста молодёжи вызывает множество вопросов касательно биологических факторов, которые Минздрав в учёт не берёт, говорит адвокат. Категория старше 40 лет, по его словам, это однозначно уже взрослые люди.
«Не нужно «натягивать сову на глобус», инициативы ВОЗ не отвечают идеям и духу России» – заявил Алёшкин.
Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею повысить возраст молодёжи до 44 лет. Ему такая инициатива показалась вполне рациональной, поскольку многие страны уже внедрили её у себя. В Госдуме пока не обсуждается этот вопрос, но академики РАН тоже высказываются в пользу расширения рамок «молодёжного» возраста.
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