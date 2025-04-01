«Не нужно натягивать сову на глобус»: Адвокат высказался о повышении возраста молодёжи до 44

Предложение увеличить возрастную планку для молодёжи не является разумным, поскольку не замечать биологические факторы старения организма нельзя. Об этом заявил адвокат Андрей Алёшкин в беседе с РИА «ФедералПресс».

Инициатива увеличения возраста молодёжи вызывает множество вопросов касательно биологических факторов, которые Минздрав в учёт не берёт, говорит адвокат. Категория старше 40 лет, по его словам, это однозначно уже взрослые люди.