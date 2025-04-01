Из-за пневмонии в РФ вырос спрос на онлайн-консультации пульмонологов

Всё больше россиян отказываются выходить из дома ради получения услуг, при этом речь идёт не только о доставке еды, которой пользуются 78%, но и о медицинских процедурах. Тренд, запущенный в пандемию, продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Финуниверситетом при Правительстве РФ для сети клиник «Будь здоров» и сервиса «Виртуальная клиника» от «Ингосстраха».

Так, самым популярным сервисом с выездом на дом остаётся доставка продуктов: услугой пользуются почти 78% респондентов. Свыше 54% россиян обращаются за помощью к выездным мастерам по ремонту и настройке техники. Всего же услугами с доставкой на дом регулярно или часто пользуются 72% граждан, при этом мужчины чаще женщин (78% против 61%). А 6% россиян даже пользуются услугами медицинского консультирования и помощи на дому. Наиболее востребован такой сервис в Самаре (11%) и Рязани (10%).

Большинство (23%) стало пользоваться такими услугами три-четыре года назад.

«Пандемия изменила многие привычные процессы: удалёнка стала «нервом нашего времени», всё чаще люди стремятся получить необходимые услуги, не выходя из дома», — говорит руководитель службы помощи на дому сети клиник «Будь здоров» Александр Васильев.

Как показал опрос, сегодня 71% россиян готовы при необходимости пользоваться всеми медицинскими услугами, которые предоставляет выездная служба. В частности, 67% хотели бы, чтобы приём или консультация врача проходили на дому. Почти 14% готовы сдавать анализы и делать уколы или инъекции, не выходя из квартиры. А вот пройти УЗИ или ЭКГ не в больнице готовы 6% и 2% соответственно.

Среди самых востребованных специалистов у россиян — терапевты, педиатры, травматологи, хирурги. А в связи с ростом заболеваемости пневмонией в 2024 году вырос спрос и на консультации пульмонолога.