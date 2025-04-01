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1 апреля, 12:31

«Нет главного требования»: МИД РФ объяснил невозможность принять модели США по Украине

Рябков заявил, что РФ не может принимать «как есть» предложения США по Украине

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Здание МИД РФ. Обложка © Life.ru

Россия серьёзно воспринимает предложения США по конфликту на Украине, но не может принимать их «просто как есть», так как на текущий момент в них отсутствует главное требование Москвы о необходимости решить первопричины кризиса. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Всё, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта», — пояснил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков отметил, что в предложениях начисто отсутствует требование Москвы о решении первопричин конфликта, это надо преодолевать. По словам замминистра, модели и решения США воспринимаются РФ серьёзно. Однако пока Москва не может принять их как данность, добавил дипломат.

Рябков пояснил, что у РФ есть глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к украинской проблеме. По его словам, он также отрабатывался российской стороной на недавних переговорах с США в Саудовской Аравии.

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Напомним, ранее Белый дом выразил недовольство риторикой сторон конфликта на Украине. Представитель американской администрации Кэролайн Ливитт отметила, что президент США «невероятно упорно» работает над сделкой между Москвой и Киевом, но ему не нравится эскалация словесных баталий. Позднее республиканец заявил, что ждёт от России активных действий по урегулированию кризиса.

Дарья Нарыкова
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