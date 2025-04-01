«Нет главного требования»: МИД РФ объяснил невозможность принять модели США по Украине

Россия серьёзно воспринимает предложения США по конфликту на Украине, но не может принимать их «просто как есть», так как на текущий момент в них отсутствует главное требование Москвы о необходимости решить первопричины кризиса. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не слышали от [президента США Дональда] Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Всё, что есть на сегодня, — это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта», — пояснил дипломат в интервью журналу «Международная жизнь».

Рябков отметил, что в предложениях начисто отсутствует требование Москвы о решении первопричин конфликта, это надо преодолевать. По словам замминистра, модели и решения США воспринимаются РФ серьёзно. Однако пока Москва не может принять их как данность, добавил дипломат.