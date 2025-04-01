«Очередная доза»: На Украине разгадали причину неадекватного поведения Зеленского
Экс-нардеп Олейник увидел признаки наркозависимости в поведении Зеленского
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что странности в поведении Владимира Зеленского могут быть связаны с употреблением наркотических веществ. Такую версию экс-парламентарий озвучил NEWS.ru.
Олейник отметил, что Зеленский всё чаще отдаёт «дурацкие приказы» и забывает о собственных заявлениях. Например, недавно политик запутал президента США Дональда Трампа со сделкой по редкоземельным металлам, напомнил экс-нардеп Рады.
«Это как раз может быть признаком употребления наркотиков — когда человек забывает, что говорил вчера. <…> Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причём на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбуждённого состояния от очередной дозы», — подчеркнул Олейник.
Разговоры о возможном употреблении наркотиков Зеленским начались ещё в феврале 2022 года. Тогда физиономист Олег Воеводин заявил, что во время пресс-конференции политик находился в неадекватном состоянии. Эксперт отметил странную речь, напряжение и чрезмерно активную мимику экс-комика. В марте 2022 года академик Геннадий Онищенко также заявил, что Зеленский давно употребляет наркотики, и это стало для него болезнью. Подобные мнения высказываются по сей день.
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