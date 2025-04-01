«Очередная доза»: На Украине разгадали причину неадекватного поведения Зеленского

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что странности в поведении Владимира Зеленского могут быть связаны с употреблением наркотических веществ. Такую версию экс-парламентарий озвучил NEWS.ru .

Олейник отметил, что Зеленский всё чаще отдаёт «дурацкие приказы» и забывает о собственных заявлениях. Например, недавно политик запутал президента США Дональда Трампа со сделкой по редкоземельным металлам, напомнил экс-нардеп Рады.

«Это как раз может быть признаком употребления наркотиков — когда человек забывает, что говорил вчера. <…> Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причём на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбуждённого состояния от очередной дозы», — подчеркнул Олейник.