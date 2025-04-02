SHOT: Серия мощных взрывов прогремела над Курском

Серия мощных взрывов разбудила жителей Курска этой ночью. По предварительной информации, над городом сработала система противовоздушной обороны, сообщил SHOT.

Куряне рассказали Telegram-каналу, что громкие звуки сопровождались яркими вспышками в небе. Незадолго до этого был слышен звук моторов, схожий с работой двигателей БПЛА. Региональные и городские власти инцидент пока не комментировали.