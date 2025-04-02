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Регион
1 апреля, 21:59

SHOT: Серия мощных взрывов прогремела над Курском

Серия мощных взрывов разбудила жителей Курска этой ночью. По предварительной информации, над городом сработала система противовоздушной обороны, сообщил SHOT.

Куряне рассказали Telegram-каналу, что громкие звуки сопровождались яркими вспышками в небе. Незадолго до этого был слышен звук моторов, схожий с работой двигателей БПЛА. Региональные и городские власти инцидент пока не комментировали.

Два человека ранены в Таганроге после атаки БПЛА, в городе введён режим ЧС
Два человека ранены в Таганроге после атаки БПЛА, в городе введён режим ЧС

Также несколькими часами ранее украинские беспилотники атаковали Таганрог. Вражеские дроны повредили две многоэтажки и ранили двоих человек. В одном из дворов начался пожар. В городе введён режим ЧС.

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Shutterstock / FOTODOM / studio_Vaskov i Kompaniya

Антон Голыбин
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