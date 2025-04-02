Лукашенко направил поздравление Путину по случаю Дня единения народов
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю Дня единения народов. Он отметил старания обоих государств по раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
«Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнёрства новые, практически безграничные горизонты возможностей», — говорится в поздравлении.
Белорусский лидер также отметил значительные достижения в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике. Лукашенко напомнил, что совместные действия Белоруссии и России в нынешних реалиях наиболее действенны в противостоянии с вызовами времени.
День единения народов Беларуси и России отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 1996 года, когда был подписан договор о создании сообщества двух стран.
Напомним, в марте президент Белоруссии прибыл в Совет Федерации, где впервые выступил на пленарном заседании с обращением. Также во время визита Александра Лукашенко состоялась личная встреча президентов РФ и Белоруссии в Кремле, которая продлилась чуть больше часа. Лидеры подписали совместное заявление по итогам переговоров.