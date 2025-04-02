Лукашенко направил поздравление Путину по случаю Дня единения народов

Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю Дня единения народов. Он отметил старания обоих государств по раскрытию огромного созидательного потенциала белорусской и российской экономик. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнёрства новые, практически безграничные горизонты возможностей», — говорится в поздравлении.

Белорусский лидер также отметил значительные достижения в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике. Лукашенко напомнил, что совместные действия Белоруссии и России в нынешних реалиях наиболее действенны в противостоянии с вызовами времени.