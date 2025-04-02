Стало известно, какое наследство Василия Уткина делят его родители и сестра

Наследственное дело после смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина открыли из-за того, что его родные не могут поделить наследство, а именно дом стоимостью свыше 1 миллиона долларов, квартиру и автомобили. Об этом пишет «Mash на спорте».

Трёхэтажный дом комментатора с бассейном находится в Московской области. Также он владел квартирой в столичных Хамовниках площадью 46 квадратов и тремя машинами — Nissan X-Trail, Volkswagen Touareg и Lada Kalina. На наследство претендуют мать Уткина и сестра (детей журналист не оставил), как и завещания.