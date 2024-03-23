Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе

Похороны спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина состоялись в субботу на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Церемония прощания со спортивным комментатором прошла несколькими часами ранее в Центральной клинической больнице при Президенте РФ в Москве. Проводить его в последний путь пришли друзья, коллеги, футболисты, известные спортсмены, актёры и болельщики.