Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе
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Похороны спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина состоялись в субботу на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.
Похороны журналиста Василия Уткина. Видео © Telegram / Футбол России
Церемония прощания со спортивным комментатором прошла несколькими часами ранее в Центральной клинической больнице при Президенте РФ в Москве. Проводить его в последний путь пришли друзья, коллеги, футболисты, известные спортсмены, актёры и болельщики.
Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. В недавнем матче футбольных сборных России и Сербии в память о знаменитом комментаторе на стадионе прошла минута молчания.