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23 марта, 14:48

Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе

Фото © Telegram / Chepa / Эгриси / Чепурин

Фото © Telegram / Chepa / Эгриси / Чепурин

Похороны спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина состоялись в субботу на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.

Похороны журналиста Василия Уткина. Видео © Telegram / Футбол России

Церемония прощания со спортивным комментатором прошла несколькими часами ранее в Центральной клинической больнице при Президенте РФ в Москве. Проводить его в последний путь пришли друзья, коллеги, футболисты, известные спортсмены, актёры и болельщики.

Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. В недавнем матче футбольных сборных России и Сербии в память о знаменитом комментаторе на стадионе прошла минута молчания.

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Владимир Озеров
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