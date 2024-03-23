В Москве прошла церемония прощания со спортивным журналистом Василием Уткиным

В Москве прошла траурная церемония прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным, который скоропостижно скончался 19 марта. Life.ru публикует кадры из ЦКБ при Президенте России.

Проститься с журналистом пришли не только его родные, но и спортивные болельщики, очередь из которых выстроилась на входе. Уткин имел много поклонников в среде любителей спорта благодаря своему таланту и аналитическому складу ума. Похоронят комментатора в родном городе — в подмосковной Балашихе.