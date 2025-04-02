«Рынок защищён»: Владелец «Абрау-Дюрсо» оценил перспективу возвращения импортного алкоголя в РФ
Титов: Виноделы не боятся возвращения иностранных брендов на российский рынок
Борис Титов. Обложка © Telegram / Борис Титов
Российские виноделы не боятся возвращения иностранных брендов на рынок. Производители считают себя защищёнными, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.
Борис Титов рассказал о возвращении импортных марок алкоголя в РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Винный рынок надёжно защищён. Есть таможенные пошлины, акцизная политика. Мы сегодня считаем себя достаточно защищёнными, чтобы быстро развиваться, тем более не в сторону количества, а качества», — пояснил он в интервью с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.
Несмотря на введенные против России санкции, напитки зарубежных производителей по-прежнему доступны в магазинах. Более того, по словам Титова, продажи импортного алкоголя даже увеличились. Он также добавил, что возвращение западных алкогольных компаний не окажет негативного влияния на российских виноделов.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных компаний. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что компании «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться. А экономисты считают, что первыми на российский рынок вернутся фирмы из ЕС и США.