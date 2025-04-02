«Рынок защищён»: Владелец «Абрау-Дюрсо» оценил перспективу возвращения импортного алкоголя в РФ

Российские виноделы не боятся возвращения иностранных брендов на рынок. Производители считают себя защищёнными, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Борис Титов рассказал о возвращении импортных марок алкоголя в РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Винный рынок надёжно защищён. Есть таможенные пошлины, акцизная политика. Мы сегодня считаем себя достаточно защищёнными, чтобы быстро развиваться, тем более не в сторону количества, а качества», — пояснил он в интервью с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.