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2 апреля, 12:48

«Рынок защищён»: Владелец «Абрау-Дюрсо» оценил перспективу возвращения импортного алкоголя в РФ

Титов: Виноделы не боятся возвращения иностранных брендов на российский рынок

Борис Титов. Обложка © Telegram / Борис Титов

Борис Титов. Обложка © Telegram / Борис Титов

Российские виноделы не боятся возвращения иностранных брендов на рынок. Производители считают себя защищёнными, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями, владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Борис Титов рассказал о возвращении импортных марок алкоголя в РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Винный рынок надёжно защищён. Есть таможенные пошлины, акцизная политика. Мы сегодня считаем себя достаточно защищёнными, чтобы быстро развиваться, тем более не в сторону количества, а качества», — пояснил он в интервью с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Несмотря на введенные против России санкции, напитки зарубежных производителей по-прежнему доступны в магазинах. Более того, по словам Титова, продажи импортного алкоголя даже увеличились. Он также добавил, что возвращение западных алкогольных компаний не окажет негативного влияния на российских виноделов.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных компаний. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что компании «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться. А экономисты считают, что первыми на российский рынок вернутся фирмы из ЕС и США.

Дарья Нарыкова
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