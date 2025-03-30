Уже в этом году: Названы компании, которые первыми вернутся в Россию

Западные компании могут вернуться в Россию уже в этом году, полагает член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. По его словам, речь идёт не только об американских брендах, но и о европейских, которые более негативно настроены к нашей стране.

«Европейские компании увидят, как возвращение происходит по отраслям, по видам бизнеса. Если это происходит быстро, на взаимовыгодных условиях, то, скорее всего, во второй половине 2025 года — последний квартал 2025 года — мы сможем говорить и о возвращении европейских брендов и европейского автопрома», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее первыми вернутся компании из США, в числе которых эксперт выделил одного из самых популярных для россиян производителей смартфонов — Apple. Также он спрогнозировал официальное появление на отечественном рынке техники Microsoft, Hewlett-Packard и автомобилей концерна General Motors.