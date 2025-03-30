Уже в этом году: Названы компании, которые первыми вернутся в Россию
Экономист Литвиненко: Компании из США и ЕС вернутся в Россию уже в 2025 году
Западные компании могут вернуться в Россию уже в этом году, полагает член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. По его словам, речь идёт не только об американских брендах, но и о европейских, которые более негативно настроены к нашей стране.
«Европейские компании увидят, как возвращение происходит по отраслям, по видам бизнеса. Если это происходит быстро, на взаимовыгодных условиях, то, скорее всего, во второй половине 2025 года — последний квартал 2025 года — мы сможем говорить и о возвращении европейских брендов и европейского автопрома», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Тем не менее первыми вернутся компании из США, в числе которых эксперт выделил одного из самых популярных для россиян производителей смартфонов — Apple. Также он спрогнозировал официальное появление на отечественном рынке техники Microsoft, Hewlett-Packard и автомобилей концерна General Motors.
Среди европейских компаний в первых рядах окажутся бренды одежды и обуви, в том числе Zara, а также производители техники, например, Bosch. Мебельный гигант IKEA тоже заинтересован в возвращении в Россию, уверен экономист.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных брендов. В свою очередь Дмитрий Медведев отметил, что компании «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться. А Михаил Мишустин уточнил, что иностранным фирмам при возвращении предстоит пройти локализацию.
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