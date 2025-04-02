«Отвечает за свои слова»: Россия выполнила главную задачу энергоперемирия, заявил Коц
Военкор Коц: Россия выполнила главную задачу в рамках энергоперемирия с Украиной
Бои. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Россия добилась главной задачи в рамках временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Москва, в отличие от Киева, продемонстрировала США способность отвечать за свои слова, сообщил военкор Александр Коц.
По словам журналиста, ни у кого не было иллюзий относительно моратория на удары по энергообъектам. При этом Коц напомнил, что данную идею выдвинул сам Владимир Зеленский, а президент РФ Владимир Путин в ответ «перевернул дилетантскую игру», моментально отдав приказ не наносить удары по энергетике Незалежной.
При этом, по словам военкора, российский лидер может в любой момент отдать противоположное решение, и атаки возобновятся. Коц также назвал неслучайной просьбу Путина в адрес главы МО РФ Андрея Белоусова рассказать о соблюдении моратория и предоставить список атакованных ВСУ российских объектов. Журналист выразил уверенность, что данный перечень уже находится в США.
«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева. Я бы к этому списку ещё прикрепил историческую справку — чем заканчивались новогодние, рождественские, пасхальные, хлебные, школьные и прочие перемирия, заключенные с Украиной», — написал Коц в телеграм-канале.
Он также допустил, что Россия выдержит месяц моратория. За это время российские войска на всякий случай накопят высокоточные средства поражения, резюмировал военкор.
Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоструктуры. Украинская сторона не стала обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации «договороспособности» киевского режима стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший. С тех пор Киев продолжает регулярно наносить удары.