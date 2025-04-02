«Отвечает за свои слова»: Россия выполнила главную задачу энергоперемирия, заявил Коц

Россия добилась главной задачи в рамках временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Москва, в отличие от Киева, продемонстрировала США способность отвечать за свои слова, сообщил военкор Александр Коц.

По словам журналиста, ни у кого не было иллюзий относительно моратория на удары по энергообъектам. При этом Коц напомнил, что данную идею выдвинул сам Владимир Зеленский, а президент РФ Владимир Путин в ответ «перевернул дилетантскую игру», моментально отдав приказ не наносить удары по энергетике Незалежной.

При этом, по словам военкора, российский лидер может в любой момент отдать противоположное решение, и атаки возобновятся. Коц также назвал неслучайной просьбу Путина в адрес главы МО РФ Андрея Белоусова рассказать о соблюдении моратория и предоставить список атакованных ВСУ российских объектов. Журналист выразил уверенность, что данный перечень уже находится в США.

«Москва в очередной раз продемонстрировала Вашингтону способность отвечать за свои слова и полную недоговороспособность Киева. Я бы к этому списку ещё прикрепил историческую справку — чем заканчивались новогодние, рождественские, пасхальные, хлебные, школьные и прочие перемирия, заключенные с Украиной», — написал Коц в телеграм-канале.