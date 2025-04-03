Психолог вступился за ориентацию звезды Патрика и объяснил, почему персонаж «Губки Боба» — это немного мы все

Патрик Стар — персонаж популярного мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Это глуповатая, но совестливая розовая морская звезда плотного телосложения. Казалось бы, смешной, ленивый персонаж, но за этой розовой оболочкой — интересный случай для психоанализа, работы с бессознательным и даже проекции аудитории. А ещё он — очень важное зеркало для нашей культуры. Почему это так — Life.ru объяснил клинический психолог Станислав Самбурский.

Патрик выглядит как персонаж с интеллектом ниже среднего. Он живёт под камнем, буквально и метафорически, не работает, не мыслит стратегически и не стремится к развитию. Но, как говорит специалист, это не просто «тупость». Это регрессия — психическая защита, уход в более раннюю стадию развития личности.

То, что мы видим у Патрика, — инфантильность, стремление к простоте, избегание ответственности. Это типичное поведение человека, психика которого выбирает безопасную, «детскую» стратегию выживания. Он не глупый — он выбрал не взрослеть. Если говорить языком Фрейда, Патрик остался на оральной стадии психосексуального развития. Ему важно есть, отдыхать, получать удовольствие. Ему нужна забота, но он не умеет её давать в ответ. Он не строит сложных социальных отношений, не вступает в конфликты, предпочитает быть ведомым. Станислав Самбурский Клинический психолог

Такое поведение нередко проявляется у людей с опытом эмоционального дефицита в детстве — они не получают нужного объёма принятия и поэтому цепляются за тех, кто готов быть рядом, как это делает Патрик с Губкой Бобом. Патрик и Боб — не просто друзья. Это симбиотическая пара, где один даёт (Боб), а другой берёт (Патрик). Это отношения, в которых границы размыты, а роли — неравные. Патрик не может быть один. Его психика не выдерживает изоляции — он тут же теряется, впадает в тревогу или тупую апатию.

По словам Самбурского, часто это бывает у людей с тревожным типом привязанности — они не умеют строить равные отношения, потому что боятся быть оставленными. Любой конфликт может восприниматься как угроза жизни — так работает их внутренняя система сигналов.

Периодически возникают идеи, что Патрик — персонаж из аутистического спектра. Он может казаться социально неуклюжим, не понимает сарказма, буквально воспринимает речь, избегает многозадачности и редко проявляет эмпатию. Но психолог считает, что он не подпадает под диагноз. У звезды из мультика есть интерес к другим людям, эмоциональная реакция, хоть и простая. Скорее он — собирательный образ человека, который не прошёл этап сепарации и до сих пор живёт в мире, где всё просто: хорошо — это рядом с Бобом, плохо — это когда что-то требует усилий.

Современная культура построена на символах. Для одних Патрик — символ свободы, для других — угрозы. И чем более размытый персонаж, тем сильнее на него проецируют свои внутренние потребности. В этом нет ничего плохого, если мы осознаём, что это про нас, а не про него. Патрик — это не просто «глупая звезда». Станислав Самбурский Клинический психолог

Отдельный феномен, который буквально на днях всколыхнул российские соцсети, — это теория о «гомосексуальности» Патрика. Но Самбурский подчёркивает, что близость с Губкой Бобом — это не романтика, это жест отчаянной зависимости. Это не страсть, а стремление к базовой безопасности. На протяжении всего сериала Патрик не проявляет интереса ни к женским, ни к мужским персонажам. Его либидо подавлено или вытеснено — он эмоционально и сексуально инфантилен. В терминах психоанализа это похоже на фиксацию на дополовом этапе развития, где сексуальность ещё не осознана как часть себя.