Чумаков, Новикова, Малиновская, Гордон: Life.ru спросил у 44-летних звёзд, чувствуют ли они себя молодёжью
Life.ru узнал у известных россиян, ощущают ли они себя молодёжью в 44 года
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexchumakoff, malinovskaya_tv, ks_novikova_official, katyagordon
В настоящее время в России молодёжью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет, но очень скоро всё может измениться. ВОЗ рекомендовала повысить планку возраста молодёжи до 44 лет, и в нашем Минздраве уже заявили, что не против. Но чувствуют ли себя молодёжью сами 44-летние россияне? Life.ru поинтересовался у некоторых звёзд этой возрастной категории и получил обнадёживающие ответы.
Чувствую себя молодым, чувствую себя нужным. Это позволяет ощущать внутреннее состояние, обусловленное семьёй и профессией. Теперь уже весной, конечно, чувствую себя частью молодёжи и полностью согласен с главой Минздрава: 44 года — это ещё самый-самый расцвет.
Певец Алексей Чумаков
Во-первых, я не чувствую себя пожилой. Во-вторых, я даже не чувствую себя сильно взрослой. Что касается повышения возраста молодёжи, то я считаю, что это нормальная, естественная мера, поскольку человек стал жить дольше. У нас очень хорошее здравоохранение — и да, сейчас действительно люди до 45 вполне могут считать себя молодёжью. Я думаю, это так и есть.
Телеведущая Маша Малиновская
Я чувствую себя молодой всегда. В этом мне помогает моё окружение, моя любимая работа, семья, дети, то, что я с ними на одной волне. Я веду здоровый образ жизни, я люблю спорт, я не пью, не курю. И самое главное, что позволяет чувствовать себя молодой и счастливой, — это огонёк внутри, горящие глаза и желание жить. Я всем этого желаю.
Певица, экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова
Отбросив всякую розовую мишуру, я себя, безусловно, молодёжью не чувствую. Мне 43 года, у меня три сына, старшему из них 12 лет. Я не заигрываю ни с возрастом, ни с аудиторией.
Юрист Екатерина Гордон
Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею повысить возраст молодёжи до 44 лет. Ему такая инициатива показалась вполне рациональной, поскольку многие страны уже внедрили её у себя. В Госдуме пока не обсуждается этот вопрос, но академики РАН тоже высказываются в пользу расширения рамок «молодёжного» возраста.