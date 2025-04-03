Чумаков, Новикова, Малиновская, Гордон: Life.ru спросил у 44-летних звёзд, чувствуют ли они себя молодёжью

Во-первых, я не чувствую себя пожилой. Во-вторых, я даже не чувствую себя сильно взрослой. Что касается повышения возраста молодёжи, то я считаю, что это нормальная, естественная мера, поскольку человек стал жить дольше. У нас очень хорошее здравоохранение — и да, сейчас действительно люди до 45 вполне могут считать себя молодёжью. Я думаю, это так и есть.