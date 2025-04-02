Появилась информация о состоянии лётчиков потерпевшего крушение Ту-22
Кобзев: Лётчики разбившегося под Иркутском Ту-22 находятся под наблюдением врачей
Лётчики разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 сейчас находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Выжившие лётчики находятся под наблюдением врачей», — приводит слова Кобзева ТАСС.
Напомним, что стратегический ракетоносец разбился недалеко от населённого пункта Буреть в Иркутской области. Предварительная причина катастрофы — техническая неисправность. Один из пилотов погиб. В результате происшествия разрушений жилых домов и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Однако самолёт задел ЛЭП, без света остались 210 домов и три социальных объекта.
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