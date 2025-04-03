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3 апреля, 05:47

Украинский дрон пробил стену завода в Железногорске

Хинштейн: БПЛА ВСУ упал в курском Железногорске и пробил часть стены завода

В Курской области в результате падения ещё одного беспилотника пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Дрон рухнул в Железногорске после того, как его сбила российская система ПВО, написал в своём Telegram-канале губернатора региона Александр Хинштейн.

«Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий», — написал он.

Хинштейн также добавил, что никто из работников предприятия и местных жителей в результате падения БПЛА не пострадал.

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Ранее Life.ru рассказал, что украинская армия поздно вечером 1 апреля атаковала Таганрог с помощью беспилотников. В городе были повреждены два многоэтажных здания, а двое человек получили ранения. В одном из дворов вспыхнул пожар. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Наталья Афонина
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