Украинский дрон пробил стену завода в Железногорске
Хинштейн: БПЛА ВСУ упал в курском Железногорске и пробил часть стены завода
В Курской области в результате падения ещё одного беспилотника пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. Дрон рухнул в Железногорске после того, как его сбила российская система ПВО, написал в своём Telegram-канале губернатора региона Александр Хинштейн.
«Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий», — написал он.
Хинштейн также добавил, что никто из работников предприятия и местных жителей в результате падения БПЛА не пострадал.
Ранее Life.ru рассказал, что украинская армия поздно вечером 1 апреля атаковала Таганрог с помощью беспилотников. В городе были повреждены два многоэтажных здания, а двое человек получили ранения. В одном из дворов вспыхнул пожар. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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