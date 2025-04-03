Сразу два украинских БТР свалились в воронку от русской авиабомбы, бойцы сбежали пешком
Появилось фото с двумя украинскими бронетранспортёрами в воронке от авиабомбы РФ
Воронки после взрыва российских авиабомб. Обложка © Telegram / ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
В Сети появились кадры воронки, в которую «компактно» смогли уместиться два бронетранспортёра M113 ВСУ американского производства. Российская армия уложила машины противника благодаря удару авиабомбы. Эпичной фотографией на Покровском направлении в ДНР поделился Telegram-канал «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ».
По словам российских военнослужащих, бронетранспортёры поочередно попали в воронку, после чего их экипажи покинули машины. На фото, сделанном с помощью беспилотника, видно две боевые машины, оказавшиеся в воронке.
Напомним, что в ДНР продолжаются активные бои за освобождение территорий. На этот раз российская армия смогла освободить населённый пункт Разлив 1 апреля. Участники боёв сообщили, что 90% сил ВСУ, удержавших эту территорию, составляли польские наёмники. При этом наши парни были вынуждены вызвать огонь на себя в ходе боёв. Бойцы столкнулись с плотными атаками противника ещё на подступах к Разливу.