Сразу два украинских БТР свалились в воронку от русской авиабомбы, бойцы сбежали пешком

В Сети появились кадры воронки, в которую «компактно» смогли уместиться два бронетранспортёра M113 ВСУ американского производства. Российская армия уложила машины противника благодаря удару авиабомбы. Эпичной фотографией на Покровском направлении в ДНР поделился Telegram-канал «ЮЖНЫЙ РУБЕЖ».

По словам российских военнослужащих, бронетранспортёры поочередно попали в воронку, после чего их экипажи покинули машины. На фото, сделанном с помощью беспилотника, видно две боевые машины, оказавшиеся в воронке.