Песков не раскрыл деталей встречи Дмитриева с Уиткоффом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не поделился деталями встречи главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с представителем американской администрации Стивом Уиткоффом. Он отметил, что ситуация прояснится после завершения переговоров.

«Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей», — сказал Песков, отметив, что Дмитриев раскроет детали своего визита в Штаты по завершении контактов.