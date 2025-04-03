Песков не раскрыл деталей встречи Дмитриева с Уиткоффом
Песков: Дмитриев раскроет детали своего визита в США после завершения контактов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не поделился деталями встречи главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с представителем американской администрации Стивом Уиткоффом. Он отметил, что ситуация прояснится после завершения переговоров.
«Нет, не могу [раскрыть] никаких деталей», — сказал Песков, отметив, что Дмитриев раскроет детали своего визита в Штаты по завершении контактов.
Напомним, Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 апреля. Ожидалось, что в ходе встречи американский представитель попытается «сгладить напряжённость», которая появилась в отношениях России и США после острых заявлений Дональда Трампа.
Life.ru