Орбан объяснил выход Венгрии из МУС отсутствием беспристрастности и политизацией

Решение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда (МУС) обусловлено тем, что организация за последние годы превратилась в политическую структуру и перестала быть беспристрастной. Такое заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Причина [выхода Венгрии из МУС] в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчётливо видно в его решении относительно Израиля», — сказал лидер Венгрии.