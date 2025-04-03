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3 апреля, 13:34

Орбан объяснил выход Венгрии из МУС отсутствием беспристрастности и политизацией

Биньямин Нетаньяху и Виктор Орбан в Будапеште. Обложка © ТАСС / AP / Denes Erdos

Биньямин Нетаньяху и Виктор Орбан в Будапеште. Обложка © ТАСС / AP / Denes Erdos

Решение Венгрии выйти из состава Международного уголовного суда (МУС) обусловлено тем, что организация за последние годы превратилась в политическую структуру и перестала быть беспристрастной. Такое заявление сделал глава венгерского правительства Виктор Орбан во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Причина [выхода Венгрии из МУС] в том, что мы убедились, что суд превращается в политический. То есть в последние годы это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд. И это наиболее отчётливо видно в его решении относительно Израиля», — сказал лидер Венгрии.

Орбан добавил, что законопроект о выходе Венгрии из Римского статута внесёт на рассмотрение парламента страны глава МИД Петер Сийярто. Это произойдёт сегодня.

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Напомним, что МУС выписал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта в ноябре 2024 года по обвинению в военных преступлениях в Газе. Поездка в Венгрию стала первым визитом еврейского лидера в Европу после этого постановления. В ходе встречи с гостем Виктор Орбан объявил о готовящемся выходе страны из МУС.

Юрий Лысенко
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