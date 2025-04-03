Песков: Россия предпочитает продолжать усилия с США по урегулированию на Украине

Москва хотела бы продолжать с Вашингтоном работу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству Bloomberg.

«Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — сказал Песков.