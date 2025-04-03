Песков: Россия предпочитает продолжать усилия с США по урегулированию на Украине
Москва хотела бы продолжать с Вашингтоном работу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству Bloomberg.
«Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — сказал Песков.
Представитель Кремля пояснил, что Россия предпочитает продолжать прикладывать определённые усилия в контексте поиска мирного решения ситуации на Украине.
Напомним, ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 апреля. Ожидалось, что в ходе встречи американский представитель попытается «сгладить напряжённость», которая появилась в отношениях России и США после острых заявлений Дональда Трампа.
Life.ru