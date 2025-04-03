Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 13:21

Песков: Россия предпочитает продолжать усилия с США по урегулированию на Украине

Москва хотела бы продолжать с Вашингтоном работу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил агентству Bloomberg.

«Все предпочитают не сражаться, а говорить и не только говорить, но и быть услышанными. Именно такое положение дел у нас складывается с действующей американской администрацией», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Россия предпочитает продолжать прикладывать определённые усилия в контексте поиска мирного решения ситуации на Украине.

Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с командой Трампа в США
Кирилл Дмитриев подтвердил, что проводит встречи с командой Трампа в США

Напомним, ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прибыл в Вашингтон для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 2 апреля. Ожидалось, что в ходе встречи американский представитель попытается «сгладить напряжённость», которая появилась в отношениях России и США после острых заявлений Дональда Трампа.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar