Менеджер Паши Техника привёз рэперу в Таиланд 20 килограммов лекарств
Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive
Менеджер Паши Техника (Ивлев) привёз в Таиланд, где рэпер сейчас находится в больнице в состоянии комы, 20 килограммов лекарств. Об этом у себя в соцсетях сообщила бывшая жена Ивлева Ева Карицкая.
По её словам, ситуация до сих пор остаётся тяжёлой, но тайские врачи начали прислушиваться к рекомендациям специалиста из России по лечению, что вселяет надежду на улучшения. Его лёгкие поражены почти на 100%, поэтому лечащие врачи называют высокими риски летального исхода.
«Самое главное — вывести эту инфекцию из лёгких и подправить некоторые показатели микроэлементов», — считает Карицкая.
Напомним, что 40-летний Паша Техник до сих пор находится в коме в Таиланде. Его подключили к аппаратам ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Лёгкие рэпера поражены почти на 100%. Местные врачи полагают, что его уже не спасти, однако российские медики не спешат делать такие выводы.