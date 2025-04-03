Менеджер Паши Техника привёз рэперу в Таиланд 20 килограммов лекарств

Менеджер Паши Техника (Ивлев) привёз в Таиланд, где рэпер сейчас находится в больнице в состоянии комы, 20 килограммов лекарств. Об этом у себя в соцсетях сообщила бывшая жена Ивлева Ева Карицкая.

По её словам, ситуация до сих пор остаётся тяжёлой, но тайские врачи начали прислушиваться к рекомендациям специалиста из России по лечению, что вселяет надежду на улучшения. Его лёгкие поражены почти на 100%, поэтому лечащие врачи называют высокими риски летального исхода.