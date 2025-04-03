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3 апреля, 14:27

Менеджер Паши Техника привёз рэперу в Таиланд 20 килограммов лекарств

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/techniquepashalive

Менеджер Паши Техника (Ивлев) привёз в Таиланд, где рэпер сейчас находится в больнице в состоянии комы, 20 килограммов лекарств. Об этом у себя в соцсетях сообщила бывшая жена Ивлева Ева Карицкая.

По её словам, ситуация до сих пор остаётся тяжёлой, но тайские врачи начали прислушиваться к рекомендациям специалиста из России по лечению, что вселяет надежду на улучшения. Его лёгкие поражены почти на 100%, поэтому лечащие врачи называют высокими риски летального исхода.

«Самое главное — вывести эту инфекцию из лёгких и подправить некоторые показатели микроэлементов», — считает Карицкая.

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Напомним, что 40-летний Паша Техник до сих пор находится в коме в Таиланде. Его подключили к аппаратам ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Лёгкие рэпера поражены почти на 100%. Местные врачи полагают, что его уже не спасти, однако российские медики не спешат делать такие выводы.

Владимир Озеров
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